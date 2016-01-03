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تناول الفاكهة وشرب المياه.. عادات لا تهملها قبل تناول الطعام

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تناول الفاكهة وشرب المياه.. عادات لا تهملها قبل تناول الطعام تناول الفاكهة وشرب المياه.. عادات لا تهملها قبل تناول الطعام
تهيئة معدتك قبل تناول الطعام له الكثير من الفوائد للجهاز الهضمى، وعمليات الهضم والتمثيل الغذائى والامتصاص والإخراج وحتى حمايتك من المشكلات المعوية، وكلما كان تمهيدك لمعدتك صحى ومفيد، كلما استفدت من كل عناصر الطعام وفيتاميناته على أكمل وجه.

الدكتور محمد عيسى، استشارى الباطنة، أوضح خلال حديثه، أن هيئة المعدة لكل أنواع الطعام البارد والساخن، أمر مهم لحمايتها من الحموضة والحرقة والعسر الهضمى ومشكلات الإمساك والإسهال فيما بعد، ولذا نصح بضرورة أن يهتم الشخص بتناول كوبين من الماء قبل تناول الطعام بحوالى من نصف الساعة إلى الساعة، كى يساعد على حرق أفضل للدهون، وامتصاص أفضل للطعام والفيتامينات، وهضم أسرع، كذلك يقى نفسه من الجفاف ويرطب جسمه ومعدته.

وتابع استشارى الأمراض الباطنية حديثه، ناصحا بضرورة تناول الفاكهة قبل الوجبات وليس بعدها كما اعتاد الكثيرون، فتناولها قبل الطعام يبطن الأمعاء ويجعلها أكثر راحة وقدرة على استقبال الطعام الدسم الذى يلى الفواكه، كذلك تساعد على شعور الإنسان بالشبع وتناول كميات محدودة من الطعام، كما أنها تزيد من حركية المعدة لتعمل بكامل وظائفها وتصبح مستعدة عند دخول الطعام لها.

ونصح الدكتور محمد بضرورة أن يحرص الشخص على غسيل أسنانه ولسانه جيدا قبل تناول الطعام وقبل كل وجبة، خاصة الفطور، لأنه يخلص فمه من كم هائل من الفطريات والبكتيريا الكامنة التى تسبب الكثير من مشاكل الأسنان والمشكلات المعوية أيضا، كذلك غسيل اليدين جيدا بطريقة صحية لمدة لا تقل عن الثلاثين ثانية كاملة بالصابون للوقاية من العدوى والأمراض.

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مصر 365