لو ابنك مريض بحساسية الصدر.. 5 نصائح لحمايته من أدوار البرد والأنفلونزا

مع انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس تزيد فرص الإصابة ببعض المشاكل الصحية، خاصة للأطفال مرضى حساسية الصدرية، مما يستلزم على الأم مراعاة بعض الإرشادات الضرورية لتجنب إصابة طفلها بالمشاكل الصحية شتاء.

أهم النصائح والإرشادات الضرورية للأطفال مرضى الحساسية الصدرية

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأم مراعاتها مع طفلها الذى يعانى من امراض الجهاز التنفسى مثل الحساسية الصدرية وأهمها:

1) تجنب الأماكن المزدحمة

>يجب على الأم مراعاة عدم تواجد طفلها فى الأماكن المزدحمة، خاصة تلك الأماكن مغلقة لتفادى تعرضه للبكتيريا والفيروسات التى تتسبب فى إصابته ببعض المشاكل الصحية مثل الأنفلونزا وأدوار البرد.

2) الاهتمام بالتزام الطفل بتناول الأدوية التى يقررها الطبيب بانتظام .

>3) تجنب تعرض الطفل لتيارات الهواء الباردة بعد تدفئته.

>4) الاهتمام بارتداء الطفل ملابس تضمن حصوله على التدفئة.

>5) الحرص عل نظافة الطفل الشخصية وارتدائه ملابس نظيفة للوقاية من الإصابة بالبكتيريا والفيروسات المسببة للأنفلونزا وأدوار البرد.