د. الداود: المملكة جادة في قمع الإرهاب دون النظر لاعتبارات طائفية أو مذهبية

شكر مدير جامعة الملك خالد وجامعة بيشة د. عبدالرحمن بن حمد الداود الله سبحانه وتعالى على ما تميزت به هذه البلاد المباركة من إقامة الأحكام الشرعية وفق الدستور الخالد والمنهج الرباني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وتعليقاً على بيان وزارة الداخلية المتضمن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 شخصاً ممن تورطوا في الأعمال الإرهابية التي تمت في المملكة، أشاد الداود بالجهود القضائية والأمنية التي بذلتها الجهات المعنية بالمملكة تحقيقاً للعدالة واستتبابا للأمن وحربا على الإرهاب.

وأضاف: أن ما تم من تنفيذ الأحكام الشرعية على المدانين في العمليات الإرهابية جاء رسالة واضحة بأن هذه البلاد المباركة جادة في مواصلة جهودها الحثيثة ونجاحاتها المتتالية في قمع الإرهاب، واجتثاث جذوره أيا كان مصدره، ودون نظر لاعتبارات طائفية أو عرقية أو مذهبية أو جنسية، كما أنها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو نشر الفوضى فيه أو شق وحدة صفه أو الاستهتار بأنظمته وتشريعاته.

وفي رسالة خص بها شباب الوطن، حذر د. الداود شباب البلاد من الانقياد خلف الدعاوى الضالة والأفكار المنحرفة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها، وتحصين العقول بالعلم المنطلق من كتاب الله وسنة رسوله ومن فهم السلف الصالح بعيداً عن اجتهادات الضالين أو تأويلات المنحرفين.

وألمح مدير جامعة الملك خالد وجامعة بيشة إلى أن واجب الحفاظ على أمن وطننا الغالي هو واجب نشرف جميعا بتحمله، وندرك تماماً أن واجبنا كمسؤولين عن تربية الشباب يحتم علينا بذل كل جهد في سبيل تعزيز ولاء الشباب لدينهم ووطنهم ومجتمعهم وتحصينهم ضد أفكار الغلو والانحراف، من خلال غرس المنهج الشرعي الأصيل وبيان ضلال أفكار الضالين وسوء مناهجهم ونواياهم.

ودعا د. الداود في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده، وأن يجنب هذه البلاد الطاهرة كيد الكائدين ومكر الحاقدين وضلال المفسدين.