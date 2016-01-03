أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير جامعة نجران: الفئة الضالة شوهت سماحة الدين الإسلامي بمعتقدات غير عقلانية

Google+ Print
مدير جامعة نجران: الفئة الضالة شوهت سماحة الدين الإسلامي بمعتقدات غير عقلانية مدير جامعة نجران: الفئة الضالة شوهت سماحة الدين الإسلامي بمعتقدات غير عقلانية

    أهاب مدير جامعة نجران د. محمد بن إبراهيم الحسن بتطبيق الحدود الشرعية وتنفيذ أحكام الله عز وجل في 47 شخصاً من المنتمين للفئة الضالة الذين سعوا في الأرض فساداً بقتل واستهداف الأبرياء ونشر الرعب وتنفيذ المخططات الإرهابية. وأوضح أن هذه الفئة الضالة التي نفذت بحقها الأحكام الشرعية أمس، قد شوهت سماحة الدين الإسلامي بزعزعتهم للأمن وترويع الآمنين بمعتقدات غير عقلانية وبعيدة عن شرعة الإسلام، حيث أوغلوا في تكفير المسلمين وتنفيذهم للمخططات الإرهابية حتى شملت بيوت الله واستهداف رجال الأمن وخروجهم عن طاعة ولي الأمر، وبذلك استحقت العقاب الشرعي الذي يهدف إلى حفظ الأمن والحقوق العامة والخاصة وحقنا للدماء. وأكد د. الحسن أن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرعه، الذي تستند إليه المملكة في نهجها ما أهلها لتكون في مصاف الدول الأكثر أمناً واستقراراً، سائلاً الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية