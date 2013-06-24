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بالصور.. محافظ قنا يفتتح المخبز الآلى بمدينة دشنا

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بالصور.. محافظ قنا يفتتح المخبز الآلى بمدينة دشنا بالصور.. محافظ قنا يفتتح المخبز الآلى بمدينة دشنا

قام الدكتور صلاح عبد المجيد محافظ قنا بزيارة ميدانية لمدينة دشنا، افتتح خلالها المخبز الآلى الجديد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين لرغيف الخبز، كما تفقد مركز شرطة دشنا لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئنان على سير العملية الأمنية.
> وأشار عبد المجيد إلى أن المخبز تبلغ طاقته الإنتاجية 4500 رغيف فى الساعة بحصة يومية 17 جوال دقيق بوزن 850 ك، مؤكدا على أهمية متابعة المحافظة والأجهزة الرقابية بمديرية بصفة يومية على المخابز للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات الصحية، و التأكد من قيام المخبز بإنتاج حصته بالكامل من الدقيق المدعم.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ قنا، على إتباع المنظومة التى تساعد المواطن القنائى فى رفع المعاناة عنه فى الحصول على رغيف خبز نظيف ومدعم ومطابق للمواصفات.

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