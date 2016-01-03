أخبار عاجلة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة -
ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة -
انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم -
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم -
«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم -
شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين الجمهور فى مباراة النجمة والعهد بالدورى اللبنانى

Google+ Print
اشتباكات بين الجمهور فى مباراة النجمة والعهد بالدورى اللبنانى اشتباكات بين الجمهور فى مباراة النجمة والعهد بالدورى اللبنانى
شهدت مباراة فريقى النجمة والعهد اللبنانيين التى أقيمت أمس السبت بزجرتا فى شمال البلاد فى إطار الدورى اللبنانى لكرة القدم أعمال شغب واشتباكات بين جمهور الفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى واحد مقابل واحد بعد أن طالت أكثر من الزمن المخصص جراء احتساب وقت بدل ضائع جراء أعمال الشغب والتوتر.

أحرز العهد الهدف الأول من ضربة جزاء احتسبت قبل حوالى العشر دقائق من نهاية الوقت الأصلى، ثم تعادل النجمة بهدف فى الدقيقة 107، بعد احتساب عشر دقائق اضافية لتوقف المباراة بسبب التوتر وأعمال الشغب التى تخللها الاعتداء على الحكام وتحطيم لمقاعد وللحواجز الحديدية التى تفصل الملعب عن المدرجات، لكن القوى الأمنية ضبطت الوضع وأوقفت مثيرى الشغب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365