اشتباكات بين الجمهور فى مباراة النجمة والعهد بالدورى اللبنانى

شهدت مباراة فريقى النجمة والعهد اللبنانيين التى أقيمت أمس السبت بزجرتا فى شمال البلاد فى إطار الدورى اللبنانى لكرة القدم أعمال شغب واشتباكات بين جمهور الفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى واحد مقابل واحد بعد أن طالت أكثر من الزمن المخصص جراء احتساب وقت بدل ضائع جراء أعمال الشغب والتوتر.

أحرز العهد الهدف الأول من ضربة جزاء احتسبت قبل حوالى العشر دقائق من نهاية الوقت الأصلى، ثم تعادل النجمة بهدف فى الدقيقة 107، بعد احتساب عشر دقائق اضافية لتوقف المباراة بسبب التوتر وأعمال الشغب التى تخللها الاعتداء على الحكام وتحطيم لمقاعد وللحواجز الحديدية التى تفصل الملعب عن المدرجات، لكن القوى الأمنية ضبطت الوضع وأوقفت مثيرى الشغب.

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