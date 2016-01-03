بالصور.. "اليوم السابع" يرصد طريق الموت بمركز دمنهور بالبحيرة

شهد مركز دمنهور بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بعد انهيار الطريق الذى يربط بين طريق دمنهور - سنهور والقرى المجاورة له خاصة قرية المحامدة التابعة لمجلس قرية سنهور بمركز دمنهور، جراء آثار السيول التى اجتاحت المحافظة منذ شهرين ولم يتم إصلاحه حتى الآن وطالب الأهالى محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان بالتدخل الفورى لإصلاح الطريق حرصًا على أرواح المواطنين، كما هددوا بتنظيم فعاليات احتجاجية إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة .

ومن جانبه قال السيد منسى أحد أهالى قرية المحامدة التابعة لمجلس قرية سنهور بمركز دمنهور البحيرة، إن الطريق تم كسره بسبب هطول الأمطار والسيول حيث إن هذا الطريق يخدم أكثر من 3 آلاف نسمة ويوجد بالقرية مدرسة ويصعب على الموظفين الوصول إلى عملهم كما أن الطلاب يعانون للوصول إلى مدارسهم أيضًا .

وأضاف أحمد عبد الله من الأهالى أن هناك حالة من ارتفاع حالات الغياب بالمدارس بسبب انهيار الطريق وعدم تمكن التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم، لافتًا إلى أن الأهالى أطلقوا على الطريق مسمى (طريق الموت) بعد كثرة الحوادث عليه، خاصة أن طريق دمنهور - دسوق الرئيسى طريق حيوى فردى وتكثر عليه حوادث الطرق التى تحصد العديد من أرواح الأبرياء .

وأكد محمد خير الله موظف أن هناك لجنة من الوحدة المحلية عاينت الطريق وتم تصويره منذ أكثر من شهر ولم يتم فعل أى شىء جديد على أرض الواقع، وطالب خير الله الأجهزة التنفيذية بالاهتمام بالطرق الفرعية التى تربط بين القرى مثلما يتم الاهتمام بالطرق الرئيسية التى يسلكها كبار المسئولين .



>