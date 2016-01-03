محافظ المنوفية ووزير البيئة يتفقدان المنطقة الصناعية بقويسنا

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، مساء أمس السبت، مصانع "توشيبا" لصناعة الزجاج واللمبات والتكييف ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومصنع "بل كلر" للجلود، وأشاد الوزير بمجموعة توشيبا العربى، مؤكداً أنها لا ترتكب أى مخالفات بيئية.

بدأت الجولة بمصانع توشيبا العربى، حيث استمع المحافظ ووزير البيئة ومرافقيهما خلال الجولة، لشرح مراحل الانتاج بالمصانع والمعايير البيئية المطبقة، وشدد الوزير على ضرورة عمل قياسات بيئية بشكل دورى، مؤكداً أن الوزارة بصدد دراسة إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية؛ للقضاء على أزمة القمامة، والاستفادة منها بشكل آمن.

وفى استجابة فورية، أمر الدكتور هشام عبد الباسط، بتخصيص مساحة 10 آلاف متر لعمل مجمع لتدوير المخلفات الصلبة من نواتج المصانع على مستوى المنطقة الصناعية لتكون المنطقة الصناعية بقويسنا أول منطقة تطبق قرار الوزير.

كما تفقد المحافظ والوزير، وحدة معالجة مياه الصرف الخاصة بخط الدهانات ومعالجة الأسطح ووحدة اختبار الأداء وكفاءة الطاقة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث أكد الدكتور خالد فهمى، أن المستهلك المصرى أصبح أكثر وعياً وإقبالا على الأجهزة الموفرة للطاقة، موجهاً بضرورة وضع ملصقات توضح استهلاك الأجهزة للطاقة .

كما تفقدا مصنع الزجاج، واستمعا إلى شرح تفصيلى حول مراحل الانتاج، وتفقدا أيضاً غرفة التحكم فى الأفران والمعمل الكيميائى، وأكد وزير البيئة على ضرورة أن تمتلك كل منشأة صناعية سجلاً بيئياً لتسجيل قياس العوادم بشكل دورى، مؤكداً أنه سيطالب بتعديل عدد من مواد قانون البيئة لتسمح بفرض رسوم على الانبعاثات المخالفة تَحصل لصالح صندوق دعم الصناعة، مشيراً إلى أن تحقيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية يتم أثناء فترات الإحلال والتجديد فى بعض الصناعات، مثل مصانع الزجاج والسكر، ويتم بعد ذلك متابعة نواتج الصناعة، كما وجه وزير البيئة بعمل وحدة لفصل مكونات اللمبات المرتجعة وإعادة تدويرها.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضاً محطة الصرف الصحى والصناعى، حيث أكد محافظ المنوفية، أنها المحطة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، التى تضم الصرف الصحى والصناعى بتكلفة 350 مليون جنيه وتخدم المحطة المنطقة الصناعية بقويسنا بكافة مراحلها والقرى المحيطة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 98% من المحطة وسيتم التشغيل خلال شهر على الأكثر.

وأكد وزير البيئة، أن الوزارة تعمل على مكافحة التلوث الصناعى من المنبع، بحيث يتم توجيه عدة إنذارات للمنشأت التى لم توفق أوضاعها قبل تحويل المخالفة للنيابة .

والتقى المحافظ ووزير البيئة بعدد من أصحاب المصانع، لمراجعة مدى تطبيقهم للضوابط والاشتراطات البيئية على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية منذ بداية افتتاح المصانع.



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