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عضو "البحوث الإسلامية": السلفيون يبحثون عن مصالحهم وفتاواهم متناقضة

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عضو "البحوث الإسلامية": السلفيون يبحثون عن مصالحهم وفتاواهم متناقضة عضو "البحوث الإسلامية": السلفيون يبحثون عن مصالحهم وفتاواهم متناقضة
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن السلفيين دائما ما يناقضون أنفسهم للبحث عن تحقيق مصالحهم وأهدافهم، وفتاواهم تتغير بشكل مستمر رغم ثبات الظروف التى يصدرونها فيها.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية ، لـ"اليوم السابع" أن موقف السلفيين من الأقباط وكذلك من جماعة الإخوان، والتى تحولوا من دعمها عقب ثورة 25 يناير، إلى الهجوم عليها بعد 30 يونيو، وكذلك مشاركتهم فى الانتخابات ثم الهجوم عليها بعد الخسارة يؤكد أن تصرفاتهم تتسم بالتناقض.

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