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نصائح لتنظيف الشاشات المسطحة

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السبت 02-01-2016 15:20

تحتاج شاشات "البلازما" المتطورة اهتماماً أكثر بالمقارنة بالشاشات التقليدية أثناء تنظيفها، لكونها حسّاسة! لذا، يقدّم "سيدتي. نت" بعض النصائح لتنظيف الشاشات المسطحة بشكل آمن:

1- افصلي التيار الكهربائي عن شاشة التلفاز، ولا تباشري في التنظيف قبل التأكد أن الشاشة باردة.
2- أزيلي الغبار عن الشاشة المسطحة بواسطة قطعة من قماش "الميكروفايبر".
3- امسحي الشاشة بقطعة من القماش الناعم مبللة بمزيج مصنوع نصفه من الماء المقطر والنصف الثاني من الخل الأبيض لإزالة البصمات والأوساخ العالقة.

تجنبي...
- الضغط بقوة على الشاشة لإزالة الأتربة العالقة.
- رشّ سائل التنظيف مباشرةً على الشاشة.
- استخدام الكحول والأمونيا لمسح الشاشة.
- استخدام المناشف الورقية التي قد تتسبّب بخدش الشاشة.

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سيدتي