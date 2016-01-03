نصائح لتنظيف الشاشات المسطحة

تحتاج شاشات "البلازما" المتطورة اهتماماً أكثر بالمقارنة بالشاشات التقليدية أثناء تنظيفها، لكونها حسّاسة! لذا، يقدّم "سيدتي. نت" بعض النصائح لتنظيف الشاشات المسطحة بشكل آمن:

1- افصلي التيار الكهربائي عن شاشة التلفاز، ولا تباشري في التنظيف قبل التأكد أن الشاشة باردة.

2- أزيلي الغبار عن الشاشة المسطحة بواسطة قطعة من قماش "الميكروفايبر".

3- امسحي الشاشة بقطعة من القماش الناعم مبللة بمزيج مصنوع نصفه من الماء المقطر والنصف الثاني من الخل الأبيض لإزالة البصمات والأوساخ العالقة.

تجنبي...

- الضغط بقوة على الشاشة لإزالة الأتربة العالقة.

- رشّ سائل التنظيف مباشرةً على الشاشة.

- استخدام الكحول والأمونيا لمسح الشاشة.

- استخدام المناشف الورقية التي قد تتسبّب بخدش الشاشة.