بالصور.. طالبة تشتكى مديرة معهد تمريض عين شمس لإجبارها على الطلاق من زوجها

واقعة غريبة دارت أحداثها بمعهد تمريض مستشفى عين شمس، حيث تستغيث أسرة طالبة من مديرة المعهد التى أجبرتها على الطلاق من زوجها بحجة أنها لم تبلغها أنها ستتزوج وفقًا لشروط المعهد.

ويقول والد إسراء الطالبة بمعهد تمريض مستشفى عين شمس التخصصى لـ"اليوم السابع" إن ابنته التحقت بمعهد تمريض عين شمس منذ 3 سنوات وهى الآن فى الفرقة الرابعة ومنذ شهر تقدم لها أحد الشبان وتزوجها على سنة الله ورسوله إلا أن مديرة المعهد عندما علمت بخبر زواجها انقلبت على ابنته وظلت تضطهدها لمجرد أنها تزوجت.

وأضاف أن مديرة المعهد طلبت ولى أمرها فتوجهت أنا ووالدتها للاستفسار عن سبب غضبها وفوجئت بها تطلب منى تطليق إسراء بسبب عدم استئذانها منها أنها ستتزوج بحجة أن قانون المعهد يقتضى ألا تتزوج الطالبة إلا بعد السنة الرابعة وهو ما فعلته ابنتى حيث إنها اجتازت الفرقة الرابعة مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بقسم شرطة الوايلى يتهم فيه مديرة معهد التمريض بمستشفى عين شمس بإجبار ابنته على الطلاق مطالبًا المسئولين فى الدولة بالتدخل لإنقاذ الطلبات من مديرة المعهد.

وتضيف إسراء أن مديرة معهد التمريض تعامل الطالبات بشكل غير آدمى وتتلفظ بشتائم كثيرة فى تعاملاتها مع الطالبات بالمعهد مشيرة إلى أنها اضطرت أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب مديرة المعهد التى أجبرتها على ذلك.



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