اليوم.. استكمال محاكمة 11 شابًا لاتهامهم بالشذوذ الجنسى بالعجوزة

تنظر اليوم محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامى غريبة، جلسات محاكمة 11 شابًا لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسى داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين.

كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن أن المتهمين تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسى وارتداء بعض منهم الملابس النسائية، ووضعهم مساحيق التجميل، وأنهم اعتادوا عقد اللقاءات الجنسية بذات الشقة المذكورة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، كما ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية وأعضاء تناسيلية صناعية أخرى.