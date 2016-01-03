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اليوم.. محاكمة مجدى سرحان وهشام جنينة لسبهما وزير العدل الأسبق

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اليوم.. محاكمة مجدى سرحان وهشام جنينة لسبهما وزير العدل الأسبق اليوم.. محاكمة مجدى سرحان وهشام جنينة لسبهما وزير العدل الأسبق
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، محاكمة الكاتب الصحفى مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والكاتبة تهانى إبراهيم الصحفية، فى اتهامهم؛ بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم المحررة بجريدة الوفد إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف عن أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تورط فى جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد فى موضوع صحفى تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، والذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينه بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة.

وباشر المستشار صلاح دياب المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.

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مصر 365