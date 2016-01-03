رابطة علماء موريتانيا: تهديدات الإخوان تمس أمن واستقرار البلاد

رفضت رابطة علماء موريتانيا جملة وتفصيلا التهديدات التى أطلقها إخوان موريتانيا ضد أمن واستقرار البلاد.

وأكدت الرابطة، فى بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى نواكشوط نسخة منه مساء أمس السبت، أنها تمشيا مع التعاليم القرآنية والأحاديث النبوية والهدى النبوى الذى يدعو للتثبت والتبين فى الأمور فإنها تنكر كل دعوة تؤدى إلى الفتنة والتفرقة والإخلال بالأمن، وتربأ بجميع الشخصيات الإسلامية أن تكون طرفا فى ذلك.

وذكرت الرابط، التى تضم كبار علماء الدين والمرجعيات الدينية فى آلاف المساجد الموريتانية، الجميع بوجوب المحافظة على الأنفس والأموال و الأعراض، طبقا لما جاء فى آخر خطبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعرفة فى حجة الوداع، حيث قال "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا".