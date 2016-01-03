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بالصور..نتنياهو يتعهد مكافحة الجريمة بالوسط العربى فى إسرائيل

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بالصور..نتنياهو يتعهد مكافحة الجريمة بالوسط العربى فى إسرائيل بالصور..نتنياهو يتعهد مكافحة الجريمة بالوسط العربى فى إسرائيل
دان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس السبت إطلاق النار الذى وقع مساء الجمعة امام حانة فى تل أبيب وأسفر عن قتيلين برصاص شاب من عرب اسرائيل لا يزال فارا، متعهدا مكافحة الجريمة وبسط سلطة القانون فى الوسط العربى.

والسبت أضاء نتنياهو شمعة أمام الحانة حيث قتل اسرائيليان واصيب آخرون برصاص رجل قالت الشرطة انه عربى اسرائيلى يدعى نشأت ملحم ورجحت "بشدة ان يكون ما جرى هجوما ارهابيا".

ولكن نتانياهو لم يستخدم هذا المصطلح لوصف عملية إطلاق النار، مفضلا وصف ما جرى بـ"الجريمة الدنيئة".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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