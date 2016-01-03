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"المصريين الأحرار"بالإسكندرية يناقش دور السياسات المالية فى جذب الاستثمار

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"المصريين الأحرار"بالإسكندرية يناقش دور السياسات المالية فى جذب الاستثمار "المصريين الأحرار"بالإسكندرية يناقش دور السياسات المالية فى جذب الاستثمار
عقد صالون حزب المصريين الأحرار الثقافى بالإسكندرية ندوة بعنوان "دور السياسات المالية والمحفزات الضريبية فى جذب الاستثمار الاجنبى والمحلى لمصر"، وذلك مساء أمس السبت بمقر(أمانة المنتزة).

وتحدث خلال هذه الندوة وليد منير أمين عام جمعية المحاسبين والمدققين الداخليين بالإسكندرية عن الأتجاه العام لتدفق الاستثمار الأجنبى فى العالم ودور السياسات المالية بشكل عام والمحفزات الضريبية بشكل خاص فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر، كما تناول العوائق التى قد تساهم فى تعسر الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى ، ثم اختتم حديثه بتوصيات إصلاحية نحو جذب استثمارات افضل لمصر.

أدار الندوة عمرو أنسى القائم بأعمال أمين لجنة التدريب والتثقيف السياسى بالحزب فى الإسكندرية ومنسق الصالون الثقافى بالحزب.

كما نظم الصالون أيضاً لقاء بين نادر الشرقاوى أمين حزب المصريين الأحرار بالخارج وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية مع أعضاء حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، وذلك مساء أمس السبت بمقر الحزب بأمانة المنتزة، حيث تحدث عن سياسات حزب المصريين الأحرار بالخارج خلال الفترة الماضية وعن رؤيته لسياسات الحزب خلال عام 2016 ، كما تناول أهم الملفات الخارجية التى يتبناها الحزب المصريين الأحرار.

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مصر 365

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