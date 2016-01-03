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بالفيديو..البابا تواضروس: لم أتوقع انتقادى عندما سافرت للمشاركة فى عزاء مطران القدس

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بالفيديو..البابا تواضروس: لم أتوقع انتقادى عندما سافرت للمشاركة فى عزاء مطران القدس بالفيديو..البابا تواضروس: لم أتوقع انتقادى عندما سافرت للمشاركة فى عزاء مطران القدس
قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،إن الكنيسة المصرية لديها أملاك وأديره ومدراس فى فلسطين منذ قرون، مضيفا أنه لم يتوقع انتقاده بسبب سفره للعزاء مطران القدس.

وأضاف قداسة البابا خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "أنا " المذاع عبر التلفزيون المصرى والفضائية المصرية، قائلاً:" كانت تجمعنى علاقة قوية بمطران القدس وهو أكبر منى سناً وكنت اتعلم منه..ده مطران يحمل أسم مصر 24 سنة فى القدس".
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وقال البابا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل عبء 90 مليون مصرى الأمر الذى يتطلب الدعاء والصلاة له يومياً مضيفا :" لازم نصبر على بعضنا.. ورئيس الجمهورية بشر وشايل مصر على كتافه ويحتاج الدعاء والصلاة كل يوم".
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ووصف البابا ، البيروقراطية فى البلاد بــ"غابة القوانين" وأنها تعطل مصلحة مصر ، مشدداً على ضرورة النهوض بمستوى التعليم كونه مفتاح نهضة مصر.


>- البابا تواضروس: "2015 شهد أحداث عنف كثيرة.. والأمم تُبنى بدماء الشهداء"

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مصر 365

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