"التموين" تبدأ اليوم تلقى طلبات الشباب لمشروع سيارات السلع المتنقلة

يبدأ الصندوق الاجتماعى وفروعه فى مختلف المحافظات، اعتبار من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين، تلقى الطلبات من الشباب للتقدم لمشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى كافة محافظات مصر ، وهو المشروع الذى تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، أن المشروع يتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات، حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتتضمن تخصيص حصة من السلع لكل سيارة كل 48 ساعة عبارة عن 10 أطنان دواجن مجمدة و2 طن من اللحوم المجمدة و2 طن من السمك المجمد وطن من الخضروات المجمدة وتوفيرها للسيارات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بسعر مناسب، كما تقوم هذه السيارات بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن كل سيارة سيتم تخصيصها لكل 3 شباب لديهم شركة تضامن فيما بينهم، وأن يكون الشباب المتقدم أعمارهم تتراوح من 25 إلى 45 سنة وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديهم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ولا توجد عليهم أحكام قضائية وأن يتم التفرغ للمشروع وألا يكونوا يعملون فى أى جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون الموقف من الخدمة العسكرية سواء بأدائها أو الاعفاء منها أو التأجيل مدة الحصول على القرض وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلا على رخصة مهنية.

من جانبة أكد محمد العشماوى، رئيس صندوق تحيا مصر، أن الصندوق سيقوم بتمويل 350 سيارة للشباب فى المرحلة الأولى من المشروع لبيع السلع الغذائية بحمولة 5 أطنان لكل سيارة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن لهذه السيارات، لافتا إلى أنه تم الإعداد لمشروع "سيارات النقل المبردة" لمساعدة الشباب على إنشاء شركات صغيرة، ومساعدتهم فى استخراج كافة الأوراق والسجل التجارى لهم، حيث أن المشروع عبارة عن امتلاك كل 3 من الشباب سيارة نقل مبردة، وكل 5 من شباب سيارتين بإجمالى 1000 سيارة وأنه تم التعاقد مع وزارة التموين، واتحاد الغرف التجارية، وتوفير قائمة من الموردين لضمان تشغيل سيارات الشباب.

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