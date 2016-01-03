ماذا قال محمد بن راشد عند تفقد فندق العنوان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ما قدمه أبطال فرق الدفاع المدني والشرطة والإسعاف برهان جديد للعالم أجمع، يثبت أن مقدراتنا ومكتسباتنا الحضارية في أيادٍ أمينة تسهر على صونها والحفاظ عليها، ما يرسّخ إيماننا بقدرة وكفاءة هؤلاء الأبطال وغيرهم من أبناء الوطن الشرفاء في معالجة أي مواقف طارئة بكفاءة عالية، بمداد من حب الوطن، والحرص على التفاني في خدمته ورفعة شعبه إلى أعلى المراتب.

> جاء ذلك خلال زيارة سموه فندق «العنوان» داون تاون، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالأداء البطولي المشرف الذي قدمته فرق الدفاع المدني والشرطة والإسعاف، والكفاءة المهنية العالية التي أبدتها في التعامل مع حريق فندق «العنوان»..