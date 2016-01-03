نائب بدائرة طوخ: سأتقدم بطلب لإنشاء 4 مدارس لخدمة الأهالى

أكد الإعلامى أحمد بدوى، النائب المستقل عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، أن هناك معوقات فى طريق مشروعات إنشاء مدارس جديدة بالرغم من الحاجة الملحة لأهالى الدائرة لها وهى أن الأراضى المخصصة للبناء هى أراضٍ زراعية وبعضها أملاك دولة والمحليات تقف عقبة أمام التنفيذ، مؤكدًا أن قانون المحليات من أولويات النواب عند انعقاد المجلس.

وأشار بدوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سوف يتقدم بطلب إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم لإنشاء 4 مدارس جديدة بالدائرة لخدمة الأهالى وحل أزمة الكثافة الموجودة بالفصول فضلاً عن توسعة مدرستى طوخ الثانوية بنات والثانوية التجارية لتخفيف كثافة تلك المدارس.