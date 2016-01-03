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عمر عبد الرحمن يناشد السعودية التدخل لدى أمريكا للإفراج عنه واستقباله بمكة

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عمر عبد الرحمن يناشد السعودية التدخل لدى أمريكا للإفراج عنه واستقباله بمكة عمر عبد الرحمن يناشد السعودية التدخل لدى أمريكا للإفراج عنه واستقباله بمكة
ناشد الشيخ عمر عبد الرحمن، الأب الروحى للجماعة الإسلامية والمسجون منذ 24 عاماً فى أمريكا بعد إدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير معالم سياحية فى نيويورك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل لدى أمريكا من أجل الإفراج عنه واستضافته فى مكة ليعيش فيها حتى موته.

وقال عمار عمر نجل عمر عبد الرحمن لـ"اليوم السابع":" فى آخر اتصال بيننا وبين والدى ناشد فيها الملك سلمان للتدخل لدى الولايات المتحدة الامريكية للإفراج عنه والسماح له بالمكوث فى مكة حتى وفاته".

وأوضح عمار، أن والده ضرير ولديه أمراض كثيرة ومسجون فى سجن انفرادى منذ 24 عاماً، مضيفاً:"والدى لا يريد شىء سوى أن يبقى فى مكة حتى مماته لأن وضعه أصبح صعب جدا داخل السجن".

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مصر 365

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