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تجديد حبس طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة محظورة 15 يومًا

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تجديد حبس طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة محظورة 15 يومًا تجديد حبس طالب جامعى متهم بالانتماء لجماعة محظورة 15 يومًا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، حبس طالب بكلية الحقوق متهم بالانتماء لجماعة محظورة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما وردت معلومات إلى الجهات المختصة تفيد بمشاركة المدعو "ا.ب" 22 سنة، طالب بكلية الحقوق، فى التظاهرات والمسيرات التى تنتمى للجماعة الإرهابية، وعلى الفور تم إعداد خطة من التحريات المناسبة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل أثبتت التحريات صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء تواجده بمسكنه بمنطقة المعادى، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على لافتات تحوى إشارات رابعة، وأقنعة بيضاء يتم ارتداؤها فى المسيرات اليومية التى تنتمى لأنصار الجماعة الإرهابية.

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مصر 365