اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى "الأهرام" المطالبة بغلق قناة الفراعين

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء تراخيص قناة الفراعين الفضائية المملوكة لتوفيق عكاشة مع التفتيش على مصادر تمويلها مع التعويض جراء الاتهامات بالسب والقذف تجاه مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارتها.

واختصم المدعى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الإعلام ووزير الداخلية، حيث أسندت الدعوى اتهامها إلى بيان بثته القناة ومنسوب للصحفيين الأحرار وهو بيان اعتبره المدعى إساءة له وللمؤسسة التى يتولى مجلس إدارتها و"مفبرك"