هبه مجدى تحتفل بخطوبتها على خشبة المسرح في حضور الجمهور

بشكل غير تقليدي إحتفلت الممثلة هبة مجدي والمغني محمد محسن بخطوبتهما على خشبة المسرح القومي بعد عرض مسرحية"ليلة من الف ليلة"للفنان يحي الفخراني.

وحضر الحفل الأصدقاء المقربين من مي ومحمد مثل زينة ومي كساب وعمرو عبد الجليل والمخرج خالد جلال والممثلة سلمى غريب وأنوشكا وحنان مطاوع وخطيبها،وحضر أيضا عدد من الصحافيين والقنوات الفضائية بالإضافة إلى الحضور من الجمهور.

وأحضر الفخرانى للعروسين قالب كيك مطبوع عليه صورتهما وأرتدت هبة فستانا بسيطا محتشم وغنى لها خطيبها أغنيته"بحبك من زمان جدا".

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