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هكذا استقبل جو رعد سنة 2016

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الأحد 03-01-2016 03:12

ودع الفنان جو رعد سنة 2015 بسلسلة نجاحات حيث استقبل العام الجديد بحفلتين استمرتا حتى ساعات الصبح الاولى، استهلها بصالة smallville hotel حيث قدم اغانيه الخاصة وميدلي تخلله عرض راقص منوع، ثم انتقل الى Bar Nomade جميزة ليحتفل مع محبيه بالعام الجديد .

تميزت حفلتا جو بإضفاء روح الفرحة والبهجة والحماس على قلوب الساهرين فتفاعلوا معه غناءا" ورقصا". وقد حملت اطلالة رعد توقيع المصممة شارلوت ليشا.

ختاماً تمنى جو ان يعم السلام في لبنان والعالم العربي وان تحمل 2016 معها كل الخير والامان.

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سيدتي