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بالصور.. أهالى قرية شبرا النخلة بالشرقية يعتدون على الأراضى الزراعية

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بالصور.. أهالى قرية شبرا النخلة بالشرقية يعتدون على الأراضى الزراعية بالصور.. أهالى قرية شبرا النخلة بالشرقية يعتدون على الأراضى الزراعية
قام بعض الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية بمدخل قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالبناء علي الأراضى الزراعية بشكل ملفت للنظر، خلال الأسبوع الماضى، خاصة يومى الخميس والجمعة، وقاموا ببناء العديد من المنازل والعشش بالطوب الأحمر والدبش الأبيض، مما يمثل تحد واضح لقوة الدولة وهيبتها، فى التصدى للمعتدين على الأراضى الزراعية.

وأرجع مصدر أمنى بمركز شرطة بلبيس، أنه من خلال التحريات تبين أن البناء على الأراضى الزراعية بالقرية تم بشكل ملفت للنظر ، بعد يوم من قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق ،الأسبوع الماضى، وتعين اللواء خالد سعيد شحاتة محافظا للشرقية.

وأضاف المصدر أن الشرطة، فى حالة قيام المحليات بتحرير محاضر للمخالفين لن تتهاون عن تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمحليات والتصدي للخارجين عن القانون .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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