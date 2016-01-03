بعد عقد قرانهما بـ 5 أشهر.. زوجة تطلب الطلاق بسبب قوله "انتى مبتفهميش"

أقامت "منى.ش" دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة ضد زوجها "طاهر.س" بعد عقد قرانهما منذ 5 شهور وطالبت فيها بالتفريق بينهما بعد رفضه الانفصال بالمعروف، وذلك بعد سبها أمام صديقاتها وقوله لها "انتى مبتفهميش"، بعد حدوث خلاف بينهما .

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 2986 لسنة2015 أمام محكمة الأسرة:"عملنا فى أحد المشروعات الخيرية سويا لمدة زادت عن 8 شهور وخلال تلك الفترة أبدى إعجابه بى وأنا رأيت أنه شاب ملتزم ويصلح كزوج ومناسب ماديا لى" .

وأضافت:" قررنا أن نعقد القران لكى نستطيع أتمام تجهيزات الزواج بحرية ودون قيود ولكنى كنت مخطئة فزوجى للأسف اتضح أنه شخص مختلف تماما عن الذى ارتبط به فهو يعاملنى بعجرفة ويديه طويلة ودائما ما يحرجنى أمام الجميع ويسبنى دون أن يستحى".

واستكملت فى دعواها :"اشتكيت لأهله أكثر من مرة، لكنهم لم يتصرفوا حيال الأمر ولم ينصحوه بالرجوع عن ما فيه وقررت أننى أحمل لقب مطلقة خير من أن أكمل فى زواج عقيم لا فائدة منه وأتحمل لبقية عمرى عنف من قبل زوجى لا ينتهى".