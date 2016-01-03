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"التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر يناير بمناسبة أعياد الميلاد

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"التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر يناير بمناسبة أعياد الميلاد "التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر يناير بمناسبة أعياد الميلاد
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2016، اليوم الأحد ، بدلا من 10 يناير الجارى، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأضافت غادة والى، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.


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