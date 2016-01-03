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الترهل وآلام الرقبة.. أهم أضرار الوقوف الخاطئ

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الترهل وآلام الرقبة.. أهم أضرار الوقوف الخاطئ الترهل وآلام الرقبة.. أهم أضرار الوقوف الخاطئ
الوقوف معتدلا ومنتصبا، مع عدم ترهل الكتفين إلى أسفل، هى الوقفة الصحية التى تساعد على حماية عضلات العنق والرقبة، كما تساهم فى إضفاء الضخامة والمزيد من الطول للجسم، مع الوقاية التامة من آلام الكتفين.

الدكتور صابر الغرباوى، استشارى علاج أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، نصح بالوقوف السليم، الذى يكون به الجسم معتدلا، دون ترهل الأكتاف والصدر والبطن، فهذه الوقفة غير السليمة لها الكثير من الأضرار على العظام والعضلات، وكذا على قوام الجسم وشكله بوجه عام.

وحذر الدكتور صابر الغرباوى من الوقوف لساعات طويلة ولمدة طويلة أيضا، خاصة بهذه الطريقة المتهدلة غير السليمة، التى تؤثر على مظهر الجسم وصحة العضلات والأربطة بشكل عام، من أبرز أضرار الوقوف المتهدل "غير المعتدل"، حسب توضيح الدكتور صابر:

- التهدل يضغط على العضلات بشكل مستمر مما له آثار سلبية مستقبلية.
>- ترهل الكتفين يساعد على الإصابة بترهل الرأس أيضا مما يساعد على التحميل الزائد على عضلات الرقبة والأكتاف، فيسبب آلاما مبرحة ومستمرة فيهما سويا.
>- الوقفة غير السليمة لفترات طويلة تساعد على الضغط على العنق وفقراته مما يسبب آلاما شديدة به.
>- إنقاص الطول بضع سنتيميترات نتيجة التهدل الواضح فى الجسم، عكس الوقوف المعتدل الذى يظهر الجسم بطوله الطبيعى.
>- المساعدة على ترهل وتكتلها فى المنطقة العلوية من الجسم، خاصة فى منطقة الظهر والكرش والصدر.

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مصر 365

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