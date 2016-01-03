نائب بإدفو: سأطالب بتعظيم الاستفادة من بحيرة ناصر وتقنين البحث عن الذهب الخام

صرح النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان، بأنه سيناقش مع محافظ أسوان الجديد اللواء مجدى حجازى فى اجتماع الأربعاء المقبل، ملف بحيرة ناصر وتعظيم استفادة أبناء أسوان ومحافظة أسوان من بحيرة ناصر سواء فى العمل أو فى إتاحة فرص الاستثمار بجانب العمل على توافر أسماك بحيرة ناصر فى كل أسواق ومنافذ مراكز محافظة أسوان.

وأضاف النائب حسن سيد خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن محافظة أسوان لم تستفد من بحيرة ناصر حتى الآن، مؤكدًا أنه سيطلب محافظ أسوان بمراجعة رخص المستثمرين والمساحات المحددة لهم على المسطح المائى لبحيرة ناصر جنوب أسوان لمواجهة أى شكل من أشكال الرخص الوهمية.

وتابع: أنه سوف يناقش مع محافظ أسوان ملف آخر شديد الأهمية وهو تقنين البحث عن الذهب الخام والاستفادة من كل ثروات المحافظة.

وكشف النائب حسن خليل لـ"اليوم السابع" عن أن بعض الشباب هربوا من البطالة يقومون بالتنقيب عن الذهب الخام فى الجبال بشكل غير مدروس وغير علمى وبطريقة عشوائية وبدون غطاء قانونى ما يعرض حياتهم للخطر فضلاً عن حدوث ضحايا بالفعل قبل ذلك، لافتا إلى أنه لابد من احتضان الدولة لهؤلاء الشباب ووضع آلية قانونية ورسمية فى التنقيب عن الذهب الخام لكى تستفيد الدولة بمواردها الطبيعية من جانب وإيجاد مصدر رزق للشباب يعينهم على المعيشة من جانب آخر.