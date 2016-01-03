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اليوم.. مجلس أمناء العاشر يفتح باب الترشح لـ10 ممثلين عن الشباب والسكان والمرأة

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اليوم.. مجلس أمناء العاشر يفتح باب الترشح لـ10 ممثلين عن الشباب والسكان والمرأة اليوم.. مجلس أمناء العاشر يفتح باب الترشح لـ10 ممثلين عن الشباب والسكان والمرأة
أعلن مجلس الأمناء لمدينة العاشر من رمضان عن فتح باب الترشح لمن يرغب فى تمثيل المدينة، من السكان والمرأة والشباب، وسيتم سحب الاستمارات للترشح بدءًا من اليوم الأحد حتى الاثنين المقبل 11 من الشهر الحالى، على أن يتم انتخاب 3 ممثلين عن الشباب، 4 عن السكان و3 عن المرأة.

وأكد مجلس الأمناء عبر بيان له أنه على المرشح أن يقدم ما يفيد بإقامته فى مدينة العاشر، وصحيفة الحالة الجنائية، والسيرة الذاتية والموقف من التجنيد، والمؤهل الدراسى وصورة البطاقة.

جدير بالذكر أنه انتشرت فى مدينة العاشر من رمضان حملة دشنها عدد من شباب المدينة تحت عنوان "كلمة حق" لسحب الثقة من مجلس أمناء المدينة، وتعيين أعضاء آخرين بالانتخاب، بعد أن توقفت الحملة خلال الانتخابات البرلمانية وعادت مرة أخرى للظهور.

ونجح أعضاء الحملة التى أطلقها مجموعة من الشباب وهم حازم سليم، منسق الحملة، وحمدى أبو عيشة وبعض الشباب الآخرين فى جمع توقيعات من سكان المدينة للمطالبة بسحب الثقة من مجلس أمناء المدينة.

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مصر 365