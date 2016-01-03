شوقي غريب لـ في الجول: هدفي واضح أمام الأهلي.. لا يعنيني الملعب وهذا موقف زيدان

أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي إنه يستعد لمواجهة الأهلي "في أي ملعب. فهذه الأمور ليست في يدي ولا يفرق معي".

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتحدث FilGoal.com مع شوقي غريب المدير الفني للإنتاج قبل مواجهة الأهلي.

عن المواجهة والملعب وموقف محمد زيدان وما ينقص الإنتاج الحربي؟ يُجيب شوقي غريب.

وقال شوقي غريب لـFilGoal.com: "سنواجه بطل إفريقيا. المباراة صعبة للغاية والأهلي يسعى لتعويض النقاط التي أضاعها".

وأضاف "ولكن فريقي أيضا لديه الطموح وهدفي تقديم أداء مشرف بصرف النظر تماما عن النتيجة وهذا ما أخبرته للاعبين".

موقف محمد زيدان

هل يشارك محمد زيدان؟ يُجيب المدير الفني للإنتاج: "لا لن يتواجد لأنه غير ملتزم مع الفريق ولا يخوض التدريبات".

وأوضح "لم يرحل حتى الآن ولم يفسخ عقده مع الفريق".

جدو

وماذا عن مشاركة جدو أمام فريقه السابق؟ يقول شوقي غريب لـFilGoal.com: "قرار الظهور بشكل طيب من عدمه في يد جدو".

وأردف "إذ أراد الظهور بشكل جيد فعليه السعى لذلك".

مشكلة الملعب وما ينقص الإنتاج

أكمل شوقي غريب حديثه قائلا: "إنهاء الهجمات هي ما ينقص فريقي. ولكني لن أسجل بنفسي".

وعن أزمة الملعب قال شوقي غريب: "لا يعنيني ذلك. مستعد للعب في أي ملعب وفي أي مكان".

وتابع "الأمور في يد مجلس الإدارة واختيار الملعب حق أصيل لإدارة الإنتاج".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة. بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.