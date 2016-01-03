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اليوم.. رابع جلسات محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق"

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اليوم.. رابع جلسات محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق" اليوم.. رابع جلسات محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق"
تستأنف، اليوم الأحد، محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، رابع جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور .

وجاء فى الدعوى التى أقامها المحامى هانى جاد، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ إلى المادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع "انتصار"، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.

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مصر 365

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