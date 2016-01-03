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"الصحفيين" تعد دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى لأعضائها

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"الصحفيين" تعد دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى لأعضائها "الصحفيين" تعد دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى لأعضائها
قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يتم وضع دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالتعاون مع دار التحرير للطباعة و النشر، مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا مع جلاء جاب الله رئيس مجلس الادارة، و النقيب يحيى قلاش، للمشاركة فى تأسيس المشروع بين النقابة و المؤسسة.

وأضاف أبو السعود محمد لـ" اليوم السابع"، أن المشروع سيخدم جميع الصحفيين و العاملين بالصحف و أسرهم ، موضحا أنهم سيبدأون بتجهيز ٦عيادات أساسية داخل المبنى القديم لدار التحرير.

و تابع أبو السعود محمد:" جار الاتفاق مع معامل التحاليل و الأشعة ومراكز بصريات للمشاركة فى المشروع"، موضحا أن عدد كبير من الصحفيين ليس لديهم تأمين صحى و يأمل أن يكون هناك مشروع متكامل للعاملين فى الصحافة.

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