"الصحفيين" تعد دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى لأعضائها

قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يتم وضع دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالتعاون مع دار التحرير للطباعة و النشر، مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا مع جلاء جاب الله رئيس مجلس الادارة، و النقيب يحيى قلاش، للمشاركة فى تأسيس المشروع بين النقابة و المؤسسة.

وأضاف أبو السعود محمد لـ" اليوم السابع"، أن المشروع سيخدم جميع الصحفيين و العاملين بالصحف و أسرهم ، موضحا أنهم سيبدأون بتجهيز ٦عيادات أساسية داخل المبنى القديم لدار التحرير.

و تابع أبو السعود محمد:" جار الاتفاق مع معامل التحاليل و الأشعة ومراكز بصريات للمشاركة فى المشروع"، موضحا أن عدد كبير من الصحفيين ليس لديهم تأمين صحى و يأمل أن يكون هناك مشروع متكامل للعاملين فى الصحافة.