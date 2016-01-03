رئيس الوزراء العراقى يبدى "صدمته الشديدة" لإعدام الشيخ النمر

أبدى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى "صدمته الشديدة" لاعدام الرياض مساء أمس السبت رجل الدين الشيعى السعودى المعارض الشيخ نمر باقر النمر، محذرا من تداعيات هذه الخطوة على "الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعى لشعوب المنطقة".

وقال العبادى فى بيان "تلقينا بأسف بالغ وصدمة شديدة نبأ تنفيذ حكم الاعدام بالشيخ نمر النمر من قبل السلطات السعودية".

وأضاف ان "التعبير عن الرأى والمعارضة السلمية هما حقان اساسيان من حقوق الانسان تكفلهما الشرائع السماوية والقوانين الدولية وان انتهاكهما يؤدى إلى تداعيات على الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعى لشعوب المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء العراقى أن "سياسة تكميم الأفواه وتصفية المناوئين لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخراب على الحكومات والشعوب، كما ان الواقع وسنن التاريخ اثبتت ان الظلم واستخدام وسائل القمع لن تدوم مهما طال الزمن".