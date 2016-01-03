أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء العراقى يبدى "صدمته الشديدة" لإعدام الشيخ النمر

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقى يبدى "صدمته الشديدة" لإعدام الشيخ النمر رئيس الوزراء العراقى يبدى "صدمته الشديدة" لإعدام الشيخ النمر
أبدى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى "صدمته الشديدة" لاعدام الرياض مساء أمس السبت رجل الدين الشيعى السعودى المعارض الشيخ نمر باقر النمر، محذرا من تداعيات هذه الخطوة على "الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعى لشعوب المنطقة".

وقال العبادى فى بيان "تلقينا بأسف بالغ وصدمة شديدة نبأ تنفيذ حكم الاعدام بالشيخ نمر النمر من قبل السلطات ".

وأضاف ان "التعبير عن الرأى والمعارضة السلمية هما حقان اساسيان من حقوق الانسان تكفلهما الشرائع السماوية والقوانين الدولية وان انتهاكهما يؤدى إلى تداعيات على الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعى لشعوب المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء العراقى أن "سياسة تكميم الأفواه وتصفية المناوئين لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخراب على الحكومات والشعوب، كما ان الواقع وسنن التاريخ اثبتت ان الظلم واستخدام وسائل القمع لن تدوم مهما طال الزمن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020