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جامعة حلوان تفضح "المتورطين فى الغش" بإعلان وتعليق أسمائهم بالكليات

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جامعة حلوان تفضح "المتورطين فى الغش" بإعلان وتعليق أسمائهم بالكليات جامعة حلوان تفضح "المتورطين فى الغش" بإعلان وتعليق أسمائهم بالكليات
كشف الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن اتباع الجامعة سياسة "ردع" جديدة لمواجهة الغش بالامتحانات، تتمثل فى إعلان أسماء المتورطين فى الغش وتعليق أسمائهم، حتى يعرف جميع زملائهم، موضحا أن الجامعة أبلغت جميع الطلاب بعقوبات الشغب والغش، وأن القانون يطبق على الجميع بشكل صارم وحازم وتتم إحالتم للتحقيق حال مخالفة قواعد الامتحانات.

وأضاف شكرى، لــ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 13 محضر غش للطلاب، منذ بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وحتى اليوم السبت، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى.

وبالنسبة لجامعة عين شمس، قال الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن أوضاع الامتحانات تمر بشكل هادى وطبيعى جدا، ويتم حصر أعداد الطلاب الذين تم إحالتهم للتحقيق بمحاضر الغش، لإصدار بيان شبه يومى بعدد الحالات.


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