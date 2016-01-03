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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى "اتهامهم الرشوة"

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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى "اتهامهم الرشوة" اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى "اتهامهم الرشوة"
تنظر اليوم الأحد، الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة ، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، ثانى جلسات قضية رشوة الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية « إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الادارية، والمتهم فيها 13 من موظفين من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة بج بن وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين محمود منصور عارف واحمد عزيز الفقى وأمانة سر حسن الصيرفى.

كان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.


>تأجيل محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة لاتهامهم بالرشوة لـ3 يناير المقبل

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مصر 365