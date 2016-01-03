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الأجهزة الأمنية تعد حملة لتطهير قرية الرقة الغربية من المواد المخدرة بالعياط

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الأجهزة الأمنية تعد حملة لتطهير قرية الرقة الغربية من المواد المخدرة بالعياط الأجهزة الأمنية تعد حملة لتطهير قرية الرقة الغربية من المواد المخدرة بالعياط
تستعد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لشن حملة أمنية موسعة على تلك البؤر الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون، وذلك مع ازدياد معدلات الجريمة وانتشار ورواج تجارة المخدارت بشتى أنواعها فى قرية الرقة الغربية بمركز العياط.

وأفاد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن رصدت خلال الفترة الماضية انتشار تجارة المخدرات بشتى أنواعها فى قرية الرقة الغربية من "ترامادول" و "حشيش"، بكميات كبيرة جداً، وأن أعمار مروجى تلك التجارة تتراوح ما بين 19 إلى 30 عاماً.

وأضاف المصدر، أن اجهزة الأمن تستعد لتوجيه ضربة لتلك العناصر الإجرامية، وضبط الحالة الأمنية والقضاء على تجارة المخدرات.

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