صقر غباش: شخصية قيادية استثنائية في الحكم والإدارة

قال معالي صقر غباش، وزير العمل، إن الكلمات التي حملتها التهنئة التي توجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبّر عما يجول في خاطر المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الذين يتوجهون جميعاً إلى سموه بأصدق التهاني بهذه المناسبة.

وأضاف أن الشخصية القيادية الاستثنائية في الحكم والإدارة التي يتمتع بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انعكست في النقلة النوعية لمستوى الخدمات الحكومية، والتنمية الشاملة، والتطور اللافت الذي شهدته دبي ودولة الإمارات بشكل عام على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يلمس الجميع ذلك بشكل يومي، وهو الأمر الذي انعكس في الوقت ذاته على سمعة ومكانة الدولة خارجياً، حيث تبوأت الإمارات المراكز المتقدمة عالمياً، وأصبحت صاحبة الريادة في الإدارة والتخطيط على غير صعيد.

حكمة وحنكة

وأشار إلى أن حكمة وحنكة سموه وتسلحه بالإرادة والعزيمة والنظرة المستقبلية الواثقة تجسدت في الخطط الاستراتيجية الحكومية التي تستهدف في مجملها الاستثمار في الإنسان، وإسعاد كل من يعيش ويعمل على أرض الإمارات، وتعزيز حضورها الدولي بفاعلية.

متابعة

أوضح معالي صقر غباش أن متابعة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المستمرة للأداء الحكومي، ونزوله إلى الميدان، وإطلاق المبادرات التطويرية، تشكّل دوماً تحفيزاً وتشجيعاً للموظفين في الحكومة على اختلاف مواقعهم الوظيفية على تقديم أفضل ما لديهم، في ظل أجواء تنافسية بين المؤسسات والأفراد في الوقت ذاته، وهو ما يسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط الحكومية وفقاً لتوجيهات سموه.