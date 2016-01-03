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أحمد مصبح:استقرار المجتمع أولوية قصوى في اهتمامات سموه

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أحمد مصبح:استقرار المجتمع أولوية قصوى في اهتمامات سموه أحمد مصبح:استقرار المجتمع أولوية قصوى في اهتمامات سموه

تقدم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، بأسمى التهاني والتبريكات لشعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، ومنصب رئيس مجلس الوزراء في الدولة، مشيداً بجهود سموه طوال هذه الفترة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الطيب في تحقيق العديد من الإنجارات التي شهدتها الدولة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة في كل المجالات، حيث حقق الاقتصاد الوطني ازدهاراً ملموساً بفضل تنوع مصادر الدخل وبنية الاقتصاد التي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيقها.

وقال أحمد محبوب مصبح إن استقرار المجتمع وأمان شعب الإمارات وزوارها احتل أولوية قصوى في اهتمامات وأجندة عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي محل تقدير عالمي، وبفضل هذا الأمن والأمان صارت دولة الإمارات ودبي في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمار والأعمال في كل المجالات، كما وجَّه سموه بتطوير البنية التحتية.

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