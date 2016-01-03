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سكرتير محافظ الشرقية: إذاعة القرآن بقرية "حرائق الجن" لتهدئة الأهالى

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سكرتير محافظ الشرقية: إذاعة القرآن بقرية "حرائق الجن" لتهدئة الأهالى سكرتير محافظ الشرقية: إذاعة القرآن بقرية "حرائق الجن" لتهدئة الأهالى
قال اللواء يعقوب إمام ، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إنه اجتمع مع أهالى قرية " مناصافور " التابعة لمركز ديرب نجم- و التى نشبت فيها حرائق بـ7 منازل لسبب غير معلوم- داخل المساجد الكبير بالقرية ، بحضور الشيخ السيد سراج مدير المنطقة الأزهرية، الذى ألقى خطبة لتهدئة السكان، مضيفا :"ثم قمنا بصلاة ركعتين ، و الدعاء لله، وتشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت فى القرية لتهدئة الأهالى بعد إشاعة أن الجن سبب تلك الحرائق".

و أضاف فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن قوات الشرطة و المطافئ متواجدة داخل القرية ، وجارى البحث عن سبب اندلاع النيران فى تلك المنازل، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة قامت بحصر التلفيات التى تعرضت لها المنازل، و سيتم عرضها على المحافظ اللواء خالد سعيد، لصرف تعويضات لهم .


>- بالصور.. الرعب يسيطر على أهل الشرقية لاحتراق المنازل بدون سبب.. أهالى "المناصافور" و"الشرقاوية" يصرخون: "بيوتنا اتخربت والنار تلتهم الأثاث ولا تمس المصاحف".. و"الأوقاف" تنصح المتضرر بترديد الأذان

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