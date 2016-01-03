العدالة تنتصر..والوطن آمن

انتصرت العدالة بتنفيذ شرع الله في 47 ارهابياً ومحرضاً استباحوا الدماء وسعوا لإشاعة الفوضى، حيث صدر عن وزارة الداخلية امس بيان عن إقامة حد الحرابة والتعزير بحق 45 سعودياً وتشادي ومصري ارتكبوا جرائم خطيرة في حق الدين والوطن والدولة والمواطنين، حيث أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكابهم العديد من الجرائم وصدرت بحقهم صكوك شرعية بالحكم عليهم بالقتل وقد نفذ ما تقرر بحقهم امس السبت في 12 موقعاً.

التنفيذ في 12 موقعاً داخل السجون.. ثمانية بالسيف وأربعة بالرصاص

وأقدمت هذه الفئات بأفعالها الإرهابية، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى. حيث اعتنقوا المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج؛ ونشره بأساليب مضللة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير مجمعات سكنية، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والمقيمين، والشروع في استهداف مجمعات سكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف مقيمين بهدف قتلهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة. واستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية والشروع في استهداف قواعد عسكرية ودعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح. وكذا سعيهم لضرب

تمكين المدانين من إثبات وصاياهم.. و«الاستئناف» رفض أربعة أحكام بالقتل

الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ان المملكة تطبق شرع الله ولن تلتفت لأحد، مشدداً على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وحذّر التركي خلال مؤتمر صحفي عقده، والمستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، شباب الوطن من الانسياق وراء من يستخدمهم لزعزعة أمن الوطن واستقراره. وبين اللواء التركي إلى أنه تمّ تنفيذ الأحكام في 12 موقعاً داخل السجون، ثمانية بالسيف، وأربعة

الداخلية: ماضون في تطبيق شرع الله ولن نلتفت لأحد العدل: لا نحاكم وفق انتماء مذهبي

رمياً بالرصاص، لافتاً إلى أنه تم تمكين المحكومين من إثبات وصاياهم، فيما بين القفاري أن المحاكم السعودية لا تحاكم المدان وفق انتمائه المذهبي أو المجتمعي أو التنظيمي بل وفق القضايا المنسوبة إليه، ولفت إلى رفض أربعة أحكام لم تصدق عليها محكمة الاستئناف. وتلقت أسر الشهداء خبر تنفيذ الأحكام القضائية بالقصاص من القتلة بسعادة كبيرة وفرحة غامرة، رافعين شكرهم الجزيل للقيادة على مانالوه من رعاية واهتمام.