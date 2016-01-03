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هاشتاج "مصر تدعم السعودية ضد الإرهاب" يتصدر "تويتر"

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تصدر هاشتاج " تدعم ضد الإرهاب" قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأحد، ليعكس دعم المغردين المصريين للمملكة العربية السعودية فى ما واجهته قنصليتها من اقتحام فى إيران، بعد تنفيذ الحكم الإعدام بحق نمر النمر، زعيم الطائفة الشيعية بالمملكة برفقة 47 أخرين.

وجاءت التغريدات متبادلة بين المغردين المصريين والسعوديين للإعلان عن اتفاقهم فى الأراء حول القضية التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، إذ قال أحد المغردون " احنا مش ضعاف ولا بنتهدد مصر السعودية السعودية مصر"، وقال أخر "أنا مع السعودية فى أى قرار تاخده"، وأضاف ثالث " كلنا معاكى ووراكى وبنتحدا أى حد يعاديكى"، فيما طالب مغرد أخر بتفعيل القوة العربية المشتركة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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مصر 365

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