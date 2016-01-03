البابا تواضروس: قلت للمشككين فى 30 يونيو هل هناك انقلاب يشارك به 33 مليون

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،إن أكثر الأسئلة إزعاجاً تعرض لها عقب ثورة 30 يونيو كانت" أيه انقلاب الجيش اللى عندكم"، مضيفا:" فكنت أقول لهم بالعقل هل هناك انقلاب يشارك فيه 33 مليون مصرى".

وأضاف " تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "أنا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصرى والفضائية المصرية، أن أحد رؤساء الدول الأوروبية التقى معه عقب ثورة 30 يونيو وطلب منه شرح ما يحدث فى مصر لتحديد سياسة بلاده تجاه القاهرة.

وتابع البابا:" تحدثت معه فى كل التفاصيل وبدون دبلوماسية فقال لى هذه الأمور غير ورادة فى التقرير الذى معى.. وعند انتهاء اللقاء السفير قال لى أنت قلت حاجات أنا مقدرش أقولها".

البابا تواضروس: "2015 شهد أحداث عنف كثيرة.. والأمم تُبنى بدماء الشهداء"