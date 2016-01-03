وزير التنمية يقر بفساد المحليات:"لو قلت مافيش فاسدين يبقى أنا كذاب"

أقر أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بوجود فساد بالمحليات، قائلاً: "أقر واعترف أن هناك حاجات غلط وهناك فاسدين، ولو قلت مافيش فاسدين يبقى أنا بكذب، ولو قلت قضينا على الفساد القيامة هاتقوم بكرة.. الفساد طبيعة بشرية".

وأوضح زكى بدر فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم تشكيل لجان لمكافحة الفساد تضم قضاة ومسئولين بالوزراء يعكفون على وضع خطط مكافحة الفساد والقضاء عليه.

وتابع :" الفساد فى المحليات ليس قليلا، ولكن هناك من يرتكب الأخطاء دون علم لكثرة الأخطاء وتعودهم عليها، وهذا خطر أكبر، والفساد صغيرًا كان أو كبيراً فساد، وجميعهم فى النار".

وشدد أحمد زكى بدر، على أن العقارات الجديدة المخالفة سيتم إزالتها وتفجيرها فوراً ومنع أى مخالفة جديدة، ولن يكون هناك أى تصالح مع أصحاب العقارات الجديدة المخالفة كما كان بالسابق.

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