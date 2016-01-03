وزير التنمية المحلية: أتحمل مسئولية اختيار المحافظين.. والتغيير مستمر

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، تحمله مسئولية اختيار المحافظين، مضيفاً أن التغيير مستمر حال استمرار المشكلات وحال بقاء الأوضاع على حالها.

وقال الوزير فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه راض عن أدائه خلال عمله بمختلف الوزارات، رغم ما تعرض له قبل تولى حقيبة وزارة التنمية المحلية.

فيما داعب الإعلامى أسامة كمال، الدكتور أحمد زكى بدر، قائلا: "طالما لواءات الجيش والشرطة كويسين يبقى نجيب لواء يكون وزير التنمية المحلية"، ليرد "بدر": " معنديش مشكلة ".

وقال أحمد زكى بدر، أن شهادات الماجستير و الدكتوراه ليس لها علاقة بالقدرة على العمل بالمحليات، مشددا على أن هناك تسيب وتساهل بالجامعات فى منح الشهادات العليا، لافتاً إلى أن 95% من شهادات الماجستير و الدكتوراه ليس لها علاقة بالواقع.

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