النيابة تستعجل التحريات و تقرير الطب الشرعى حول "مذبحة الصف"

استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، تحريات الاجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعى، حول مذبحة الصف التى راح ضحيتها 5 أشخاص، والذى أقدم خلالها رجل فى الأربعينيات من عمره على قتل والدة وأشقاء زوجته، وذبح نجلته البالغة من العمر 6 سنوات، وبعدها تم قتله على يد الأهالى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم الأول "خالد.م" وزوجته تركت على أثره المنزل، وانتقلت لبيت والدها بإحدى قرى مركز الصف، وأنه عقب مرور عدة أيام قرر الزوج الذهاب إلى منزل أسرة زوجته لإعادتها الى المنزل مرة اخرى، وهناك حدثت مناوشات بين الطرفين تطورت إلى شجار عنيف، مادفع الزوج لأن يستل سكيناً ويوجه عدة طعنات نافذة لوالدة زوجته وأشقائها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم "خالد.م" سدد عدة طعنات لوالدة زوجته البالغة من العمر 55 سنة، وأشقاء زوجته، وما إن انتهى منهما حتى ذبح نجلته البالغة من العمر 6 سنوات، بعدها حاول مطاردة زوجته إلا أنها فرت هاربة واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على أصوات الشجار وصرخات من بالمنزل، وحاولوا الإمساك بالمتهم الذى ظل يقاومهم إلى أن سقط على الأرض وانهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة.