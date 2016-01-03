أخبار عاجلة

شافية أحمد.. حكاية مطربة «كفيفة» حفظت القرآن وأبهرت «القصبجي» -
تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة -
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة -
8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كنيسة مارجرجس:وحدتنا مع المسلمين ربانية وزينا شجرة الكريسماس بعروسة المولد

Google+ Print
كنيسة مارجرجس:وحدتنا مع المسلمين ربانية وزينا شجرة الكريسماس بعروسة المولد كنيسة مارجرجس:وحدتنا مع المسلمين ربانية وزينا شجرة الكريسماس بعروسة المولد
قال القمص صليب متى ساويرس، راعى كنيسة مارجرجس فى منطقة "الجيوشى" بشبرا، إنه من الرائع أن يتوافق المولد النبوى الشريف ، مع عيد الميلاد المجيد، مضيفا: "زينا شجرة الكريسماس هذا العام بعروسة المولد بدلا من النجوم والكور".

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "حوار القاهرة"، المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، : "الوحدة بين المصرين مسلمين ومسحيين وحدة ربانية"، موضحا " لو نظرنا إلى أعين المصريين سنرى بياض وسواد، البياض يشير إلى العمة البيضاء للشيخ، بينما يشير الأسود إلى العمة السوداء للقسيس"، مستطردا: "لو حطينا عمة الشيخ على عمة القسيس هتبقى علم ".


>البابا تواضروس: "2015 شهد أحداث عنف كثيرة.. والأمم تُبنى بدماء الشهداء"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم