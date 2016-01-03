كنيسة مارجرجس:وحدتنا مع المسلمين ربانية وزينا شجرة الكريسماس بعروسة المولد

قال القمص صليب متى ساويرس، راعى كنيسة مارجرجس فى منطقة "الجيوشى" بشبرا، إنه من الرائع أن يتوافق المولد النبوى الشريف ، مع عيد الميلاد المجيد، مضيفا: "زينا شجرة الكريسماس هذا العام بعروسة المولد بدلا من النجوم والكور".

وأضاف "ساويرس"، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "حوار القاهرة"، المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، : "الوحدة بين المصرين مسلمين ومسحيين وحدة ربانية"، موضحا " لو نظرنا إلى أعين المصريين سنرى بياض وسواد، البياض يشير إلى العمة البيضاء للشيخ، بينما يشير الأسود إلى العمة السوداء للقسيس"، مستطردا: "لو حطينا عمة الشيخ على عمة القسيس هتبقى علم مصر".

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