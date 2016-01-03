عبور 7.3 مليون طن مواد بترولية خلال نوفمبر الماضى بقناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس الجديدة شهدت عبور 7 مليون و279 ألف طن مواد بترولية قادمة من الجنوب ومتجهة إلى الشمال، وتتضمن المواد البترولية التى عبرت القناة الجديدة بترول خام وبنزين وسولار ونفط وغازات بترولية ومواد أخرى بينما عبرت فى نفس الفترة من العام الماضى 6 مليون و202 ألف طن بزيادة قدرها 17.4 %.

وكشفت تقارير ملاحية حديثة صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال شهدت خلال شهر نوفمبر الماضى عبور مليون و737 ألف طن مواد بترولية مقابل مليون و750 ألف طن مواد بترولية العام الماضى فى نفس الشهر ،كما عبرت القناة الجديدة مليون و72 ألف طن بنزين، مقابل 357 الف طن العام الماضى وعبور 251 ألف طن سولار مقابل 28 ألف طن سولار العام الماضى.

وأضافت التقارير، أن مادة "النفط " عبرت القناة الجديدة خلال شهر نوفمبر مليون و673 ألف طن مقابل مليون و281 ألف طن العام الماضى، أما "المازوت" فشهدت القناة الجديدة عبور مليون و312 ألف طن منه مقابل 2 مليون و40 ألف طن العام الماضى، كما عبرت 117 ألف طن غازات بترولية مقابل 138 ألف طن العام الماضى وعبرت مليون و57 ألف طن مواد أخرى مقابل 657 ألف طن فى نفس الشهر من العام الماضى.

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