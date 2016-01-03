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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يؤكد على أهمية زيارة رئيس البرلمان العربى

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رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يؤكد على أهمية زيارة رئيس البرلمان العربى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يؤكد على أهمية زيارة رئيس البرلمان العربى
أكد رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثنى على أهمية زيارة رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان لمدينة سوسة الليبية أمس، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن دعم الشعب العربى لإرادة الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وبما يخدم كل الشعب الليبى.

وشدد الثنى، فى تصريح مساء أمس، على أن منع تسليح الجيش الليبى يزيد من معاناة الشعب فى ظل تمدد المجموعات الإرهابية بدعم من دول خارجية.

وطالب المجتمع الدولى بتسليح الجيش الليبى، مشددا على أهمية أن يكون تدخل المجتمع الدولى إيجابيا وبما يخدم مصالح الشعب الليبى والمنطقة.

كان رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان قد التقى برئيس مجلس النواب الليبى بمدينة سوسة الليبية ورئيس الحكومة عبد الله الثنى أمس، وبحثا دور الدول العربية فى المساهمة بالنهوض بليبيا والخروج من الأزمات المتعددة التى تعانيها، ومساعدتها فى تسليح قواتها المسلحة ودعمها فى حربها على الإرهاب.
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مصر 365

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